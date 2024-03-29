Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    а зачем ему  россиянам достойно платить это не его родина Россия для них типа нефтяная качалка .они и русских бизнесм..."Платили всего по...
  • Tamara Goncharuk
    А кто их крышует? Совсем обнаглели."Платили всего по...
  • валерий двойнишников
    Гнать пинками гниду крашеную и спросить за убиенных русских в 90-х.Таджикская поэтес...

Прикордонники Украины уходят за кордон

Прикордонники Украины уходят за кордон

В Одесской области 20 пограничников побросали оружие и перешли границу с Молдовой из-за страха быть отправленными в зону СВО в составе штурмовой бригады *Около 20 пограничников из Болградского погранотряда сбежали в Молдову бросив оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх