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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Брендовый бум: как российские компании заменяют уходящие западные и чем это поможет экономике

Брендовый бум: как российские компании заменяют уходящие западные и чем это поможет экономике

Без малого два года действуют беспрецедентные санкции в отношении России. Помимо заморозки счетов и ограничений на продажу энергоресурсов, с весны 2022 года многие привычные нам западные компании решили покинуть российский рынок.

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