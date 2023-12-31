Брендовый бум: как российские компании заменяют уходящие западные и чем это поможет экономике

Без малого два года действуют беспрецедентные санкции в отношении России. Помимо заморозки счетов и ограничений на продажу энергоресурсов, с весны 2022 года многие привычные нам западные компании решили покинуть российский рынок.
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