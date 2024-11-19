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Царьград

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"Страна.ua": В Киеве, Днепропетровске и Прилуках произошли взрывы

"Страна.ua": В Киеве, Днепропетровске и Прилуках произошли взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и других городах Украины на фоне воздушной тревоги в ночь на 20 ноября.

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