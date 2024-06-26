Не только ОСАГО: россияне будут регистрировать авто по новым правилам

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о регистрации транспортных средств. Главным нововведением стало исключение полиса ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации, пишут «Известия».
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