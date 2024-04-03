Украинцы подали требования к России о компенсации за поврежденные дома

3 апреля в Гааге была запущена важная инициатива: начал действовать реестр, предназначенный для того, чтобы украинцы могли требовать компенсации за ущерб, нанесенный их домам в результате российского-украинского конфликта.
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