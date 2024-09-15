Экс-футболист сборной России остался без клуба, звезда Германии хочет в «Барселону». Трансферы и слухи дня

Окно уже закрыто, но новостей все еще много!Что в России«Крылья Советов» интересовались футболистом сборной АрменииGetty ImagesГенеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал об интересе к вингеру ереванцев Артуру Серобяну со стороны самарских «Крыльев Советов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии