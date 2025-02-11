Unity снова массово сократила сотрудников — это расплата за скандал с комиссия...

Unity снова массово сократила сотрудников — это расплата за скандал с комиссиями за установки игрUnity переживает очередную волну увольнений, затронувшую различные отделы, включая команду разработчиков, отвечающую за инструменты для создания неигровых персонажей (NPC).
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