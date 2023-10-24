Андрей Разин оскорбительно ответил Лолите, прокомментировавшей его проклятья

Он заявил ,что сбежавший от нее Александр Цекало сейчас живет спокойно Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин ответил Лолите Милявской, которая прокомментировала его проклятья в адрес артистов, выступивших на концерте в память Юрия Шатунова.
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