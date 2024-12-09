Герой России рассказал, как с передовой поехал в Кремль на награждение

Командир взвода БПЛА Максим Поташев с позывным Задира в бою год назад узнал, что стал Героем России. О том, как на награждение военнослужащего вызвали в Кремль, он рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову.
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