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Зоопсихолог Капустина: хомяк — ночное животное, и его нельзя будить днем ради игры

Зоопсихолог Капустина: хомяк — ночное животное, и его нельзя будить днем ради игры

Хомяк кажется идеальным первым питомцем для ребенка — ухаживать за ним проще, чем за собакой или кошкой.

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