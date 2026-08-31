Зоопсихолог Капустина: хомяк — ночное животное, и его нельзя будить днем ради игры

Хомяк кажется идеальным первым питомцем для ребенка — ухаживать за ним проще, чем за собакой или кошкой.
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