Стыдно осознавать, но я, наверное, слабый человек. Загнал себя в тупик и не знаю, как сделать так, чтобы всем угодить.
Шурин с семьей каждые выходные проводит у нас. При этом они с женой делают вид, что их здесь нет
Комментарии
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Валентина Э
А можно даже и без предупреждения уезжать и все. Те приедут, "поцелуют замочек" и будут вынуждены возвратиться домой. И так несколько раз. Те в конце концов поймут, что вы их видеть НЕ хотите.
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13 час.
Tania Еременко
Жена-дура, муж - слабак, а родня - наглые морды.
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13 час.
КК
Катя Котова
Поменяйте формат. Приезжайте к ним на все выходные. Ведите себя, как хозяева. Расписывайте обои с их детьми приезжайте голодными, требуйте веселья, вытворяйте что хотите. Прыгайте с детьми на кроватях/ диванах, играйте в футбол в доме/ квартире.В конце концов озаботьтесь своим ребенком. Где он и что делает, когда гости понпезжают?
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40 мин.
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