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Парламентская газета

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Степашин: Россия вернет себе статус самой читающей страны

Степашин: Россия вернет себе статус самой читающей страны

Литературная премия «Слово» станет ежегодной. Ее призовой фонд составит 16 миллионов рублей, заявил в ходе пресс-подхода президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

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