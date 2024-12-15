Степашин: Россия вернет себе статус самой читающей страны

Литературная премия «Слово» станет ежегодной. Ее призовой фонд составит 16 миллионов рублей, заявил в ходе пресс-подхода президент Российского книжного союза, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.
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