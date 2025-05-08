«Бегите отсюда, это наша земля!»: Мигранты в Котельниках угрожают убийством и насилием женам и дочерям военнослужащих Российской армии

НП

Наталья Павлова

Государство обещало защиту и всестороннюю поддержку семьям участников СВО, а их женам, дочерям, сестрам так нагло угрожают? Да за одну только угрозу, за бранное слово в адрес россиян, за любое нарушение порядка, административного, общественного, даже чистоты, немедленная депортация! Кажется, этим незванным гостям не нравятся хозяева? Ну, тогда собрать монатки, какие смогут увезти на горбу, сдать, у кого имеются, российские паспорта, вернуть все полученные пособия и за свой счёт по родным кишлакам-аулам.