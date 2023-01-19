До революции, при царе Николае II, время рабочего дня могло достигать от 10 до 11 часов

В сборнике статей «Экономические проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин изложил свои взгляды на необходимость введения пятичасового рабочего дня в трудовое законодательство Советского Союза.
Популярные статьи
- Представленное устройство предназначено для защиты башни сверху
- "Охотник за планетами" обнаружил вторую экзопланету размером с Землю и эти оба мира вращаются вокруг одной и той же звезды
- Попытки заклеймить его «ряженым» ветераном провалились: военный архив хранит наградные документы на бойца Подгурского
Свежие комментарии