NaukaTeh

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Елбасы как то ругательно читаетсяВ 2023 году стало...
  • Валерий Протасов
    Красный цвет в таком изобилии становится навязчивым и раздражает, даже повышает агрессию.Почему в Лондоне ...
  • Воробей
    - "Между тем реальная проблема или причина климатической катастрофы – не солнце, а люди." Глобалисты, и их агентура,...Чтобы смягчить по...

До революции, при царе Николае II, время рабочего дня могло достигать от 10 до 11 часов

До революции, при царе Николае II, время рабочего дня могло достигать от 10 до 11 часов

﻿﻿В сборнике статей «Экономические проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин изложил свои взгляды на необходимость введения пятичасового рабочего дня в трудовое законодательство Советского Союза.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх