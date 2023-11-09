Путин наградил вице-губернатора Алтайского края за добросовестную работу

Игорь Степаненко в октябре 2018 года назначен заместителем председателя правительства края Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко.
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