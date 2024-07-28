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  • Владимир Черноморский
    В тему прям, новые москвичи, автор прям в точку попал 😁👍Москвичей предупр...
  • Алатырка
    Отлично. Москвичей предупредили..... А причем здесь приезжие черножопые зверьки, на фото! Что за лядство?!!!!Москвичей предупр...
  • Eduard
    Кто такой Нетаньяху? Это кастрированый боров который постоянно лезит на чужую территорию ,а прав на это не имеет.Изра...Лавров заявил о н...

Спас товарищей: всё о подвиге рядового Куваева

Спас товарищей: всё о подвиге рядового Куваева

Новые примеры мужества и героизма российских военных в зоне проведения специальной военной операции. Рядовой Леонид Куваев в ходе наступления на одном из тактически важных направлений в течение нескольких суток беспрерывно подвозил боеприпасы штурмовым группам, а также находясь под постоянным вражеским обстрелом вывозил раненых в безопасное место, тем самым сохранив им жизнь.

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