Полиция задержала 20-летнего краснодарца за пособничество украинским мошенникам

t.me/Ирина Волк В Краснодаре задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в пособничестве украинским мошенникам через неправомерный доступ к информации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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