Продолжаются работы по укреплению грунтовых дорог щебневанием. Пер. Розы Люксембург имеет особенность - по всей его протяженности идет широкий водоотводной канал.
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Продолжаются работы по укреплению грунтовых дорог щебневанием. Пер. Розы Люксембург имеет особенность - по всей его протяженности идет широкий водоотводной канал.