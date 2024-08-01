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Продолжаются работы по укреплению грунтовых дорог щебневанием

Продолжаются работы по укреплению грунтовых дорог щебневанием. Пер. Розы Люксембург имеет особенность - по всей его протяженности идет широкий водоотводной канал.

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