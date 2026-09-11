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Царьград

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Миронов предложил программу замены авто в России для поддержки прома

Миронов предложил программу замены авто в России для поддержки прома

Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину программу «Новый автомобиль — каждой семье», которая позволит владельцам старых авто сдать их на утилизацию и приобрести новые отечественные машины на льготных условиях.

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