Владимир Ушаков: «2024 год был наполнен значительными достижениями в различных сферах»

Глава администрации Московского района представил итоги развития муниципалитета за прошлый год Глава администрации Московского района Владимир Ушаков выступил с отчетом об итогах 2024 года и планах на 2025 год.
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