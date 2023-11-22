Силовики бьют тревогу. Мигранты отравили десятки человек в Астрахани. Есть жертвы

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лина любимцева

Вчера вечером слушала выдвинутое следствием "обвинение". Указано распространение наркосодержащего средства, повлекшее смерть "по неосторожности"... ТО ЕСТЬ, о том, что распространитель наркотиков НЕ ЗНАЛ, что это не качественный наркотик, это будет являться для него смягчающим обстоятельством?... ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ТВОРИТСЯ?!! Какая сволочь выдвигает подобные обвинения?!!... По-моему, все силовики ПОВЯЗАНЫ С НАРКОДИЛЕРАМИ!!! И следствие, и суд, и все остальные.