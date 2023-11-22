Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Силовики бьют тревогу. Мигранты отравили десятки человек в Астрахани. Есть жертвы

Силовики бьют тревогу. Мигранты отравили десятки человек в Астрахани. Есть жертвы

Массовое отравление наркотиками потрясло Астрахань. Три человека погибли, более десяти находятся в тяжёлом состоянии.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вчера вечером слушала выдвинутое следствием  &quot;обвинение&quot;.  Указано распространение наркосодержащего средства, повлекшее смерть  &quot;по неосторожности&quot;... ТО ЕСТЬ, о том, что распространитель наркотиков НЕ ЗНАЛ, что это не качественный наркотик, это будет являться для него смягчающим обстоятельством?... ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТО ТВОРИТСЯ?!! Какая сволочь выдвигает подобные обвинения?!!... По-моему, все силовики  ПОВЯЗАНЫ С НАРКОДИЛЕРАМИ!!! И следствие, и суд, и все остальные.
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Расстреливать подонков по законам ВВ
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2 час.
Татьяна Романова
Заставить жрать эту дрянь не только торговцев, но и всю их родню, пока сдохнут.
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1 час.

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