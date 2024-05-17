Австралия объявила об очередном пакете санкций в отношении России

Австралийские власти заявили о введении очередного пакета антироссийских санкций. Ограничения коснулись предприятий в РФ, которые, как считает Канберра, "вовлечены в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном".
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