Замглавы МИД РФ: Польша делает безответственные заявления о ПРО

Резко осудил заявление польского министра Радослава Сикорского о возможностях американской ПРО, расположенной в Польше, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 18 октября в беседе с РИА Новости.
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