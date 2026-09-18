В Алтайской академии гостеприимства презентовали обновленный учебный корпус

В Барнауле состоялась презентация учебного корпуса №3 Алтайской академии гостеприимства после масштабного капитального ремонта, сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
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