Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, Зурабишвили сбежала из президентского дворца

Надежда

Солома, скорее всего, побежала к себе на родину. Там скоро Маню освободит(освободят!) президентское кресло. Вот пусть и просит своих заокеанских хозяев, чтобы пристроили ее на это место!) А Грузия-для грузин и они решили жить по своим вековым устоям!