Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    закончится расследование и всё будет по закону. А в качестве бонуса для Алиева отдать ему всех азерботов из России.И ...Баку требует от М...
  • Пульхерия Djem
    А откуда дружба взасос и таджикистаном. Туда направили 75 преподавателей русского языка, а скоро будет 85!!! Владимир...Шокирующее призна...
  • В К
    Слышишь ты, я по сути это и имел ввиду, или я написал чтобы её грохнули, в чём мой позор? Не знаю кто ты мужик или ба...Зурабишвили не же...

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, Зурабишвили сбежала из президентского дворца

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, Зурабишвили сбежала из президентского дворца

В Тбилиси сегодня состоялась инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. Торжественная церемония прошла в грузинском парламенте при усиленных мерах безопасности и в отсутствии иностранных дипломатов, которых не пригласили на церемонию из-за нехватки мест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Сарматов
Новый, не лучше старого..
Ответить
14 час.
Надежда
Солома, скорее всего, побежала к себе на родину. Там скоро Маню освободит(освободят!) президентское кресло. Вот пусть и просит своих заокеанских хозяев, чтобы пристроили ее на это место!) А Грузия-для грузин и они решили жить по своим вековым устоям!
Ответить
13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Просто чудеса происходят в наше время! Вдруг откуда не возьмись, появилась в рот е.... ! Брехня я я.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх