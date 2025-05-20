40-летнего Роналду вызвали в сборную Португалии на финальные матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Португалии огласил состав на финальные матчи Лиги наций.Тренерский штаб сборной Португалии огласил состав на финальные матчи Лиги наций.
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