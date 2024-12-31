Стало известно, кому проиндексируют пенсию в 2025 году

Депутат Нилов: почти 9 млн россиян будут получать проиндексированную пенсию Почти 9 млн работающих пенсионеров будут получать проиндексированную пенсию с начала 2025 года, заявил ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.