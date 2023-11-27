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Кожевников – «Ладе»: «Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Идите по дороге «Авангарда», где доверились Курьянову»

– Очень странная ситуация произошла в Тольятти. «Лада» – главное открытие сезона, команда-новичок уже половину чемпионата идет в лидерах Востока.

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