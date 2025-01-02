Министерство обороны России сообщает о серьезных потерях ВСУ на Курском направлении. В результате недавних боев уничтожены более 580 украинских военнослужащих и значительное количество боевой техники, включая танк и артиллерийские установки.
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