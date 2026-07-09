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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жедсон пропустил матч с «Рубином» по семейным обстоятельствам: «Спартак» согласовал его отъезд»

Глава пресс‑службы « Спартака » Дмитрий Зеленов рассказал, почему хавбек красно-белых Жедсон Фернандеш пропустил накануне товарищеский матч с « Рубином » (0:0).

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