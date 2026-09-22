У красного карлика впервые нашли субнептун, вращающийся в обратном направлении

Обычно планеты движутся вокруг звезд в ту же сторону, в которую вращаются сами светила. Но иногда встречаются исключения, тогда астрономам приходится выяснять, почему некоторые планеты обращаются в обратном направлении.
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