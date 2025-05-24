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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Демонстрирует абсурдность»: Опубликована часть обвинительного заключения Варданяна

«Демонстрирует абсурдность»: Опубликована часть обвинительного заключения Варданяна

Рубен Варданян, который с ноября 2022 года по февраль 2023-го возглавлял правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), обвиняется в Азербайджане в руководстве «преступным сообществом», следует из части обвинительного заключения.

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