«Демонстрирует абсурдность»: Опубликована часть обвинительного заключения Варданяна

Рубен Варданян, который с ноября 2022 года по февраль 2023-го возглавлял правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), обвиняется в Азербайджане в руководстве «преступным сообществом», следует из части обвинительного заключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)