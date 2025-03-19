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«Полный беспредел»: пенсионерка в Приморье лишилась дома и участка

«Полный беспредел»: пенсионерка в Приморье лишилась дома и участка

Не успели жители Надеждинского района отойти от попытки коммерсантов построить посреди дач на въезде в Соловей-Ключ асфальтовый завод и авторынок в районе «Серебрянки-2», как в том же месте очередные «успешные предприниматели» уже разворачивают новый беспредел.

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