«Полный беспредел»: пенсионерка в Приморье лишилась дома и участка

Не успели жители Надеждинского района отойти от попытки коммерсантов построить посреди дач на въезде в Соловей-Ключ асфальтовый завод и авторынок в районе «Серебрянки-2», как в том же месте очередные «успешные предприниматели» уже разворачивают новый беспредел.