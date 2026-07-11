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Беллингем забил 5-й гол на ЧМ-2026 – Норвегии в 1/4 финала. Больше англичанина забили только Месси, Мбаппе, Холанд и Кейн

Джуд Беллингем сравнял счет в добавленное к первому тайму время матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии (1:1, перерыв).

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