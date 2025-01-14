В пригороде Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна

В Казани сегодня в 5:20 произошла атака БПЛА, в результате которой загорелась газовая цистерна. В пресс-службе Раиса РТ сообщили, Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал не место, заслушал доклады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии