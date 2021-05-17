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Из дневников Георгия Буркова

Из дневников Георгия Буркова

Я помню актера Буркова. Он казался таким простоватым парнем. Но вот прочла отрывки из его дневников.

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Владимир Барышев
Отвратительные мысли, но он умер и обсуждать эти его злые дневники не стоит, пусть лежит там, где лежит !
Хариман Шифонский
А его ли это мысли.
Михаил Урусов
Мысли Шендеровича вложили в уста Буркова
grainvn
"Я помню актера Буркова. Он казался таким простоватым парнем". Однако, прочтя его дневники, теперь отчетливо видно, что он был не простоватый, а придорковатый русофоб.
Георгий Михалев
Хороший актер оказался еще и просто честным человеком.
Ирина
Такой же "честный ", как и все вы ,враги коммунистов ,которые что 70 лет при Советской власти злобствовали ,что 33 года после захвата вами СССР в вашу Перестройку , насаждаете на территории СССР злобу и ненависть ,ложь и клевету .
Алексей Сафронов
Ирина, на сей раз соглашусь что те горби-коммунисты вполне заслужили ту ненависть, которая и сейчас, то есть спустя 33 года, остаётся на самом высоком уровне 😭
Ирина
Враги коммунистов всегда ,и при СССР , и после захвата ими СССР ,прикидывались и прикидываются теми ,кем им выгодно в данный момент ,но их главная сущность -злоба и ненависть к своей стране и народу .
Владимир
Ну чтож, как в воду глядел ещё до развала СССР предсказал всё, как будет. Время показало правоту его слов.
Ирина
В чем правота -то ? В том ,что такие же ,как он, жаждавшие уничтожения Советской власти и СССР ,сами признали это своими преступлениями перед страной и народом ,поэтому ,и 30 лет трусливо отбрыкиваются от ответственности за уничтожение ими СССР ?
Владимир
Бурков точно не уничтожал СССР, он к тому времени был мёртв. НО ПРЕДСКАЗАЛ ВСЁ ВТОЧЬ. Да и преступлений он не совершал, снимался в безобидных фильмах.
Ирина
Да вы ВСЕ враги коммунистов ,"ни при чем " к ответственности за то ,что вы сотворили и при Советской власти ,и в вашу антисоветскую /антикоммунистическую Перестройку ,и за 30 лет после захвата вами СССР ,потому что сами признаете всё это вашими преступлениями перед страной и народом . И исходить злобой и ненавистью ,как Бурков в этих дневниках ,большого ума не надо .
Владимир
Ну злоба и ненависть от вас исходит, аж читать противно. А вот Бурков рассуждал спокойно.
Sergei Kakurskii
От его имени пишут либерасты-мошенники-под простоватый текст свои выкладки современные пишут
Sergei Kakurskii
Лично никто не читал его записки-как лохов вас разводят либерасты современные
Алексей Сафронов
Он не "предсказал", а сказал как раз о своём времени, в котором пришлось ему жить последние, то есть горбачевские годы.
Владимир
Нет, он чётко сказал про смену социализма капитализмом. При Горбатом, я помню, капитализма ещё не было, он только зарождался в виде кооперативов. Мы все верили в светлое будущее, верили в перемены. Тогда ещё Ельцина не было, как политфигуры
Хариман Шифонский
Посмотрите, что твориться. Из всякой щели верещат черти всех мастей: Ату! Ату! Распни! Без совести лгут, переиначивают и обвиняют . Нам настойчиво, по-базарному кидают в лицо ложь о нас же. Даже хохлы уже не прячась скидывают на нас свои грехи. И эта статья о том же. Не устоим от искушения поверить бесам - згинем и будут на нашей земле плясать шабаш. Устоим - победим.
Михаил Литвак
По сути всё так и есть с небольшим перебором ну а тётИра ярая защитница куммунизма в своём большевистском угаре достойная потомка революционных убийц под управлением картавого и усатого интересно кем же была эта монстра при куммунизме
Ирина
Почему враги коммунистов так упорно при вашей "свободе слова ", которую вы так жаждали при коммунистах ,доказываете ,что все вы тупое ,злобное ,агрессивное быдло ,не достойное свободы слова ? Почему у вас история своей страны и народа , которую вы так любите обсуждать -это всегда злоба ,ненависть ,ложь ,клевета ,хамство ,оскорбления ?
Михаил Литвак
Дарагая бодаться с тобой слишком много чести для тебя
Алексей Сафронов
Уважал Георгия Буркова как актера и, Слава Богу, он оказался честным человеком, четко видевшим гнусную сущность позднего СССР.
сектор А и РСР САО ДО
все ложь, Бурков просто застал самый угар перестройки, когда писал яковлев, коротич, солженицын, когда все считали, что капитализм- это манна небесная. Бурков просто рано ушел
Елена игрик
Не согласна. Рассуждения достаточно примитивные. Не ушел бы в девяностом, пожил бы до двухтысячных, резко мнение бы поменялось за эту десятку лет.
Александр Третьяк
Если это его мысли , то дрянь а не человек
Аркадий Володин
Если слово большевики заменить на евреи сионисты, то понятно кого он имел в виду...

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