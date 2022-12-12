Победителям фестиваля «Ямальская строганина» вручили ценные призы

Гастрономический фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» прошел в селе Яр-Сале Ямальского района. Участники из разных уголков округа демонстрировали кулинарное мастерство в приготовлении традиционных блюд северян из сырой рыбы и мяса оленя.