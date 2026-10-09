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Царьград

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Жители Чусового ответят в суде за вырубку 43 елей ради сноуборд-склона

Жители Чусового ответят в суде за вырубку 43 елей ради сноуборд-склона

В Чусовском городском округе перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемые в незаконной вырубке 43 хвойных деревьев в городских лесах в августе 2022 и 2024 годов.

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