Станция «Рыбацкое» закрыта на вход и выход по техническим причинам. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» «Движение на линии 3 осуществляется от станции «Беговая» до станции «Обухово»».
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Станция «Рыбацкое» закрыта на вход и выход по техническим причинам. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» «Движение на линии 3 осуществляется от станции «Беговая» до станции «Обухово»».