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Реле напряжения с дисплеем или без — стоит ли переплачивать за него платить

Реле напряжения с дисплеем или без — стоит ли переплачивать за него платить

Стабильное напряжение в электросети — одно из главных условий безопасной работы бытовой техники. В Московской области перепады напряжения, кратковременные скачки и аварийные ситуации на линии могут привести к поломке холодильников, котлов, кондиционеров, компьютеров и другой чувствительной электроники.

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