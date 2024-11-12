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Закон и Порядок

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По делу об организации незаконной миграции арестован ректор питерского института

По делу об организации незаконной миграции арестован ректор питерского института

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поймали целого ректора. И не просто ректора, а кандидата юридических наук, бывшего работника органов прокуратуры.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Ну видимо фамилию оправдал, оборзел в конец! Да он мышка норушка, в сравнении с тем что творится кругом в местах кресельных.
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12 час.
Василий Целовальников
Таких &quot;Борзых&quot;, надо на лесоповал, на пожизненно!
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8 час.
Юрий Белов
*лобные места* впору возобновлять . Привязывать к позорному столбу - с пояснительной табличкой . Что бы каждый мог бы плюнуть фигуранту в его ясные светлые очи ! Можно и дубину рядом положить . Избитых , ограбленных и изнасилованных миграми граждан пригласить .
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7 час.

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