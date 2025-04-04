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Царьград

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  • Anodtat
    Это сейчас так называется полусоюзник, повернулся и нож в спину.Таких полудрузей вокруг России, да и в самой.Раньше п...Два полусоюзника ...
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Игорь Ларионов покидает пост тренера «Торпедо» по обоюдному согласию

Игорь Ларионов покидает пост тренера «Торпедо» по обоюдному согласию

Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион, ушёл с поста главного тренера «Торпедо». Контракт расторгнут по обоюдному решению.

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