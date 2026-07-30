Российские военные схватили подростков на железной дороге

В Смоленской области троих несовершеннолетних обвинили в покушении на теракт, за обещание 4000 долларов они согласились повредить оборудование на железной дороге, но были задержаны российскими военнослужащими.
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