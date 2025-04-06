Запретный байопик: почему сестра Кобзона против фильма о легендарном артисте

Гелена Кандель, родная сестра прославленного исполнителя Иосифа Кобзона, выступила категорически против создания биографического фильма о своем знаменитом брате, поделившись своим мнением в разговоре с изданием «Абзац».
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