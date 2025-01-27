Почему ЦБ не повысил ключевую ставку, что происходит с льготной ипотекой. Обзор Банки.ру

Льготная ипотека ожидаемо установила квартальный антирекорд по выдачам кредитов — госпрограммы планомерно сокращались, у ведущих банков в какой-то момент исчерпались лимиты, обращает внимание «Коммерсант».
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