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Царьград

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Александр Масляков раскусил Зеленского ещё до начала СВО: "Недокавээнщик" тогда не шутил

Александр Масляков раскусил Зеленского ещё до начала СВО: "Недокавээнщик" тогда не шутил

Александр Масляков раскусил Владимира Зеленского ещё до начала СВО. В 2021-м над угрозами политика в адрес России многие лишь смеялись.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Зеленский дерьмо еще то.....никогда не смотрела его шоу...недалекое туловище и позор еврейской нации....дерьмо всегда останется ДЕРЬМОМ!!!
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11 час.
ИИ
Иван Иваныч
Зато он на пианино хреном знатно лабает! Ну прям второй Кристиан Циммерман, и, учтите, это же без рук!))) В общем- хоть Зеля и Кровавый... но- клоун. Всё у него ниже пояса, и президент он  ху... ну тоже- ниже поясный да ещё и обдолбанный!
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10 час.

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