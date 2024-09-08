Александр Масляков раскусил Зеленского ещё до начала СВО: "Недокавээнщик" тогда не шутил

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Иван Иваныч

Зато он на пианино хреном знатно лабает! Ну прям второй Кристиан Циммерман, и, учтите, это же без рук!))) В общем- хоть Зеля и Кровавый... но- клоун. Всё у него ниже пояса, и президент он ху... ну тоже- ниже поясный да ещё и обдолбанный!