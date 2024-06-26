Мелконян: Если Шойгу и Герасимов приедут в Армению, их арестуют

АндрейБорков

Армяне есть армяне. Как говорит армянская народная поговорка - СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, А У МЕДВЕДЯ ХЕР ТОЛЩЕ! А еще у армян в ходу, как заповедь, такое положение - ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, ТО МОЖНО КУПИТЬ ЗА ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. По этому верить армянам нельзя даже в самом крайнем случае, договариваться с армянами можно только держа пистолет у их виска, в остальных случаях, как Паниковский - продадут, купят и снова продадут, но уже дороже. На до бы проверочку по линии МВД-ФСБ провести в отношении всех армян, находящихся на территории РФ, включая граждан РФ армянской национальности.