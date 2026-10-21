Крупная партия автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года передана военным Новая партия усовершенствованных автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года поступила в войска, отгрузку оружия осуществил концерн «Калашников», сообщает пресс-служба концерна.
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