Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

АНГЕЛ АНГЕЛ Да пора решить вопрос что бы оно стало внутренним морем России и все проблемы решены...

Владимир Козлов "Украинская сторона, возможно, понесла потери при ударе по цеху сборки катеров-брандеров в Одессе. Но рано или поздно они эти производства восстановят, в этом нет ничего сложного". Ключевое слово - возможно, то есть возможно и нет. И цех, оказывается, восстановить легко. Печально. Надежда была, что потери гораздо серьезнее.