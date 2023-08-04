Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССТекст: Александр Тимохин На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены.
Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да пора решить вопрос что бы оно стало внутренним морем России и все проблемы решены...
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13 час.
Владимир Козлов
"Украинская сторона, возможно, понесла потери при ударе по цеху сборки катеров-брандеров в Одессе. Но рано или поздно они эти производства восстановят, в этом нет ничего сложного". Ключевое слово - возможно, то есть возможно и нет. И цех, оказывается, восстановить легко. Печально. Надежда была, что потери гораздо серьезнее.
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13 час.
Влад Владимиров
А не проще устранять повсюду центров расползания повсюду "терроризма"? Сделать хохлов абсолютно сухопутными по определению... Чтобы к любой воде их не подпускать даже на километры близко... Иного здесь, увы, сейчас не вижу лично я решения...
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12 час.
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