В Алупке представлена персональная выставка крымского живописца Али Бекирова

В Алупке, в музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана представлена персональная выставка известного живописца, графика, театрального художника, заслуженного художника Крыма, заслуженного работника культуры Узбекистана Али Бекирова.
В Алупке, в музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана представлена персональная выставка известного живописца, графика, театрального художника, заслуженного художника Крыма, заслуженного работника культуры Узбекистана Али Бекирова.
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