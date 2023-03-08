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В Алупке представлена персональная выставка крымского живописца Али Бекирова

В Алупке представлена персональная выставка крымского живописца Али Бекирова

В Алупке, в музее дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана  представлена персональная выставка известного живописца, графика, театрального художника, заслуженного художника Крыма, заслуженного работника культуры Узбекистана Али Бекирова.

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